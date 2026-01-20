Размер шрифта
«Похож»: родственница пловца Свечникова о найденном в Босфоре теле неизвестного

Родственница пловца Свечникова о найденном теле: похож, но нужна экспертиза
Фитнес клуб С.С.С.Р.

Родственница жены пропавшего пловца Николая Свечникова Алена Караман заявила, что опознавала найденное в проливе Босфор тело неизвестного мужчины только по фотографиям. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Похож. Но чтобы понять на 100%, должна быть генетическая экспертиза. Точно сможем завтра узнать. Завтра с родителями поедем, и уже сможем понять. Похож при этом на 90%», — рассказала она.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать Свечникова призналась, что верит в то, что найденное в проливе Босфор тело принадлежит не ее сыну.

