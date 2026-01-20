Глава офиса Зеленского высказался о переговорах с Россией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по мирному урегулированию конфликта. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит РИА Новости.

По его словам, нельзя «просто выкинуть» Россию из этого процесса. Глава офиса Зеленского напомнил, что такие попытки были, но «не вышло».

«Мы должны с ними [Россией] взаимодействовать», — констатировал Буданов.

В конце декабря глава офиса Зеленского признал необходимость переговоров с Россией для достижения урегулирования конфликта. По его словам, грядущий февраль может стать наиболее благоприятным периодом для переговоров в связи с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.

При этом на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы.

Ранее Зеленский обеспокоился смещением внимания с Украины на Гренландию.