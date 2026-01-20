Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым на форуме в Давосе

Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф оценил переговоры на форуме в швейцарском Давосе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, как «очень позитивные». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Они были очень позитивными», — сказал Уиткофф после переговоров с Дмитриевым и зятем президента США Джаредом Кушнером.

До этого Дмитриев отметил, что попытка сделать Украину главной темой на форуме в Давосе не удалась. Накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский заявил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее в России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.