Петербурженка восемь лет притворялась риелтором и украла 20 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанет 49-летняя женщина, которая украла 20 млн рублей, притворяясь риелтором. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщает телеканал 78.ru.

Все случилось в период с 2017 по 2025 год. По данным следствия, женщина представлялась риелтором и рассказывала клиентам, что якобы сотрудничает с разными застройщиками, а затем похищала их деньги. Так злоумышленница обманула семь человек.

В ходе расследования банковские счета обвиняемой арестовали. Прокуратура Пушкинского района утвердила в ее отношении обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

