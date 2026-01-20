Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербурженка восемь лет притворялась риелтором и украла 20 млн рублей

В Петербурге будут судить лжериелтора, укравшую 20 млн рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге перед судом предстанет 49-летняя женщина, которая украла 20 млн рублей, притворяясь риелтором. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщает телеканал 78.ru.

Все случилось в период с 2017 по 2025 год. По данным следствия, женщина представлялась риелтором и рассказывала клиентам, что якобы сотрудничает с разными застройщиками, а затем похищала их деньги. Так злоумышленница обманула семь человек.

В ходе расследования банковские счета обвиняемой арестовали. Прокуратура Пушкинского района утвердила в ее отношении обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Екатеринбурге покупка квартиры закончилась для семьи судом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668875_rnd_8",
    "video_id": "record::526fc3d6-08df-4b32-a2b9-4d763764450f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+