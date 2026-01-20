Украинские граждане, сбежавшие в Белоруссию, помогают российским силовикам данными о передвижениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские пропагандисты жалуются, что сбежавшие оказывают посильную помощь российским силовикам, сообщают о передвижениях ВСУ и другую полезную информацию», — сообщил источник.

Информагентство сообщает, что число сбежавших с Украины в Белоруссию, уже превысило количество сбежавших в Польшу.

В августе сообщалось, что число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с территории Украины в Белоруссию, в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-2024 годами.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек. Он также отметил, что украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в ее рядах.

Ранее тысячи украинских беженцев в Израиле оказались под угрозой выдворения.