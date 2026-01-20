ВСУ атаковали предприятия энергетического комплекса Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона», — написал он.

По словам Гладкова, саперы проводят разминирование, после чего энергетики приступят к аварийным работам. Обошлось без пострадавших, отметил губернатор.

Он уточнил, что в результате атаки ВСУ на территории одного из предприятий Белгорода повреждены помещения и оборудование.

Обломки сбитых воздушных целей противника повредили кровли частных домов в селах Никольское и Новая Нелидовка Белгородского округа, а также навес и автомобиль в поселке Дубовое, добавил Гладков.

В ночь на 9 января в результате удара ВСУ по Белгороду серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях.

«Газета.Ru» рассказала, как жители региона спасаются в условиях «блэкаута», вызванного атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры.

Ранее Гладков сообщил о создании в Белгороде пунктов временного обогрева.