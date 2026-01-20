Размер шрифта
Россиянин избил возлюбленную кочергой из-за собачьего корма

В Карелии мужчина избил возлюбленную из-за собачьего корма
В Карелии спор о собачьем корме обернулся избиением кочергой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Петрозаводске. У пары во время ужина со спиртным возник спор о кормлении собаки. После ссоры мужчина уснул, но избранница разбудила его, чтобы еще раз сообщить, чем можно и нельзя кормить питомца.

В этот момент мужчина испытал сильный гнев, схватил кочергу и избил возлюбленную с ее помощью. В результате здоровью женщины оказался причинен вред средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Отмечается, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Приморье мужчина избил сожительницу и подрался с ее сыном.

