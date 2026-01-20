Размер шрифта
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов

«Буде-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Andrew Boyers/Action Images/Reuters

Английский «Манчестер Сити» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в седьмом туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмюра» в норвежском городе Буде, завершилась с результатом 3:1. В составе норвежского клуба отличились Каспер Хёг, который оформил дубль за две минуты, и Йенс Петтер Хёуге. Единственный гол «горожан» оформил Райан Шерки.

По ходу матча был удален капитан «Манчестер Сити» Родри, который получил желтые карточки с разницей в одну минуту — на 61-й и 62-й минутах матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В восьмом туре общего группового этапа норвежский клуб на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» 28 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Английская команда дома в тот же день примет турецкий «Галатасарай», начало матча — 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее известный журналист заявил, что целью «Зенита» является игра в Лиге чемпионов.

