«В ужасе, как его берет «Зенит»: легенда «Спартака» о травмах защитника Дивеева

Экс-игрок Бубнов: у новичка «Зенита» Дивеева серьезные проблемы с травматизмом
Telegram-канал «Igor Diveev #78»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что у защитника Игоря Дивеева, перешедшего из московского ЦСКА в петербургский «Зенит», существуют серьезные проблемы со здоровьем.

«А сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Он говорит, что вообще в ужасе, как с такими травмами его берет «Зенит». Там, говорит, вообще у человека очень серьезные проблемы с травматизмом», — поделился Бубнов.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Дивеев рассказал, к чему привыкает в «Зените» после перехода из ЦСКА. 

