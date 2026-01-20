В Чехии заявили, что у них нет самолетов для передачи Украине

Чехия имеет всего 24 самолета L-159, к которым проявляет интерес Украина, они нужны чешским ВВС для обороны страны. Об этом заявил журналистам глава минобороны республики генерал Яромир Зуна, пишет РИА Новости.
«Чешская армия располагает 24 самолетами L-159, из которых 8 являются тренировочными. Остальные 16 самолетов имеют полную боевую ценность», — сказал министр.
Он пояснил, что если бы Чехия продала Украине хотя бы четыре самолета, то лишилась бы четвертой части боеспособности.
До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку они нужны чешской армии. Он отметил, что все имеющиеся самолеты используются и не простаивают в ангарах.
13 января Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).
Ранее президент Чехии заявил о готовности Украины к ряду болезненных уступок для мира.