В Чехии заявили, что у них нет самолетов для передачи Украине

МО Чехии: Прага имеет всего 24 самолета L-159, Киеву дать нечего
Чехия имеет всего 24 самолета L-159, к которым проявляет интерес Украина, они нужны чешским ВВС для обороны страны. Об этом заявил журналистам глава минобороны республики генерал Яромир Зуна, пишет РИА Новости.

«Чешская армия располагает 24 самолетами L-159, из которых 8 являются тренировочными. Остальные 16 самолетов имеют полную боевую ценность», — сказал министр.

Он пояснил, что если бы Чехия продала Украине хотя бы четыре самолета, то лишилась бы четвертой части боеспособности.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку они нужны чешской армии. Он отметил, что все имеющиеся самолеты используются и не простаивают в ангарах.

13 января Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

Ранее президент Чехии заявил о готовности Украины к ряду болезненных уступок для мира.

