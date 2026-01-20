Размер шрифта
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Дмитриев: переговоры с Уиткоффом и Кушнером проходят конструктивно 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27668821_rnd_2",
    "video_id": "record::7f81dad9-3319-4554-add2-99bf538e244e"
}

Переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером проходят конструктивно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

«Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — сказал он.

По данным корреспондента ТАСС, встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером продолжалась более двух часов за закрытыми дверями.

До этого Дмитриев отметил, что попытка сделать Украину главной темой на форуме в Давосе не удалась. Накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский заявил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее в России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.
 
