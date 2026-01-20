Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван простой способ помочь дошкольнику лучше питаться

Acta Psychologica: участие в садоводстве помогает дошкольникам лучше питаться
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Участие в садоводстве в детском саду может помочь дошкольникам лучше питаться, больше двигаться и чувствовать более тесную связь с природой всего за несколько месяцев. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

В последние годы педагоги все чаще обращают внимание на дефицит физической активности и контакта с природой у детей: многие дошкольники проводят больше времени в помещениях, за экранами и с готовой едой. Поэтому детские сады рассматриваются как одно из ключевых пространств, где можно формировать более здоровые привычки с раннего возраста.

Команда ученых под руководством Сунджин Чонг из Национального института садоводства и лекарственных растений Республики Корея решила проверить, может ли простая и доступная практика — уход за растениями — способствовать развитию детей в этот чувствительный период. В исследовании приняли участие 30 пятилетних детей из детских садов Сеула. Половина из них в течение 16 недель раз в неделю занималась садоводством: дети сажали семена, поливали растения, наблюдали за их ростом и собирали урожай салата, помидоров черри и зелени. Остальные продолжали обычные занятия без таких активностей.

До и после программы ученые оценивали изменения в поведении детей. По наблюдениям воспитателей, у детей, которые занимались садоводством, улучшились пищевые привычки в детском саду: они аккуратнее вели себя за столом и проявляли более позитивное отношение к еде. При этом родители не отметили заметных изменений дома, что, по мнению авторов, может быть связано с более структурированной обстановкой приема пищи в дошкольном учреждении.

Наиболее выраженные изменения касались отношения к растениям. Дети из садоводческой группы стали лучше понимать, откуда берется еда, проявляли больший интерес и уверенность при контакте с растениями. Одновременно у них сильнее вырос уровень физической активности: уход за грядками требует движений, наклонов и переноски предметов, что естественным образом вовлекает детей в движение.

Социальные навыки улучшились у всех участников, но различий между группами выявлено не было. Также программа не повлияла на качество сна, что, по словам исследователей, может требовать более длительных наблюдений.

Ранее был назван простой способ улучшить языковые способности у ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663529_rnd_6",
    "video_id": "record::3e5857b0-3256-494a-81cc-1d3998ea54ab"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+