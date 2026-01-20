Женщина домогалась попутчика в переполненном поезде

Полиция Великобритании объявила в розыск пассажирку поезда после жалобы на домогательство. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно информации издания, инцидент произошел в переполненном междугороднем поезде, который следовал по маршруту «Шеффилд — Уэрксоп». Мужчина-пассажир заявил, что подвергся нападению со стороны женщины, когда проходил мимо ее места.

Ведется расследование, полиция опрашивает свидетелей и ищет подозреваемую.

