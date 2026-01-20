Размер шрифта
Общество

Женщина домогалась попутчика в переполненном поезде

В Великобритании женщину разыскивают за домогательства к попутчику в поезде
Shutterstock

Полиция Великобритании объявила в розыск пассажирку поезда после жалобы на домогательство. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно информации издания, инцидент произошел в переполненном междугороднем поезде, который следовал по маршруту «Шеффилд — Уэрксоп». Мужчина-пассажир заявил, что подвергся нападению со стороны женщины, когда проходил мимо ее места.

Ведется расследование, полиция опрашивает свидетелей и ищет подозреваемую.

До этого на Урале вынесли приговор мужчине, который заколол соседа ножом за то, что тот его домогался. Пьяный мужчина не смог попасть в свою квартиру и попросился сходить в туалет к соседу — тот впустил его. По словам мужчины, после выхода из санузла сосед встретил его обнаженным и стал предлагать ему соитие. Испугавшись за свою честь, гость взял нож, и нанес соседу удар в голову, а затем не менее девять ножевых ранений в шею — он не выжил.

Ранее наркоман домогался женщины в лифте жилого дома в Тюмени.

