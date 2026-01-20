Президент Сербии раскритиковал уборку улиц в Давосе

Вучич: улицы в Давосе не чистят, а оппозиция Сербии критикует власти за снег

Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что улицы во время проведения форума в швейцарском Давосе не чистят, а сербская оппозиция критикует власти страны за качество работ по уборке снега. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в городе три улицы, и ни одна из них не очищена.

«К ним приезжают президенты со всего мира, 60 президентов и премьеров. И выйдите на улицу, покажите людям – все ноги поломали», — утверждает Вучич.

Он утверждает, что о ситуации с уборкой улиц в Давосе никогда не скажут, зато говорили бы о Сербии, «которую чистят намного лучше, чем почти все остальные».

До этого сообщалось, что режим ЧС из-за снегопада был введен в девяти муниципалитетах Сербии, в отрезанные от электроснабжения районы доставляются электрогенераторы.

Представители оппозиционных сил критиковали власти республики за «недостаточные и несвоевременные» меры по уборке снега и по борьбе с последствиями непогоды.

Ранее школам Молдавии предложили продлить каникулы из-за непогоды.