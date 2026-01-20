Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Сербии раскритиковал уборку улиц в Давосе

Вучич: улицы в Давосе не чистят, а оппозиция Сербии критикует власти за снег
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что улицы во время проведения форума в швейцарском Давосе не чистят, а сербская оппозиция критикует власти страны за качество работ по уборке снега. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в городе три улицы, и ни одна из них не очищена.

«К ним приезжают президенты со всего мира, 60 президентов и премьеров. И выйдите на улицу, покажите людям – все ноги поломали», — утверждает Вучич.

Он утверждает, что о ситуации с уборкой улиц в Давосе никогда не скажут, зато говорили бы о Сербии, «которую чистят намного лучше, чем почти все остальные».

До этого сообщалось, что режим ЧС из-за снегопада был введен в девяти муниципалитетах Сербии, в отрезанные от электроснабжения районы доставляются электрогенераторы.

Представители оппозиционных сил критиковали власти республики за «недостаточные и несвоевременные» меры по уборке снега и по борьбе с последствиями непогоды.

Ранее школам Молдавии предложили продлить каникулы из-за непогоды.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668803_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+