В Волгограде женщина попала в реанимацию после многочасовой очереди в поликлинике

В Волгограде онкобольная оказалась в реанимации после ожидания приема в очереди

В Волгограде онкобольная женщина попала в реанимацию после ожидания приема в поликлинике, ее родные уверены, что на состоянии пациентки сказалось многочасовое нахождение в душной очереди. Об этом сообщает V1.

По словам родственников, пожилая женщина, проходящая тяжелую химиотерапию, провела несколько часов в очереди в поликлинике № 5 Кировского района, чтобы получить направление и назначение на очередной курс лечения.

После этого ее самочувствие резко ухудшилось. Волгоградку экстренно доставили в больницу, где у нее диагностировали пневмонию. Сейчас пациентка находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь. Родственники также предполагают, что инфекцией она могла заразиться именно в медучреждении во время долгого ожидания.

