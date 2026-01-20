Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к Венесуэле

Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — заявил Трамп.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президент республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668863_rnd_8",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+