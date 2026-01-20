Размер шрифта
Трамп раскритиковал Сомали

Трамп заявил, что Сомали не является страной
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США во время брифинга с журналистами заявил, что Сомали не является страной. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Во время брифинга Трамп показывал журналистам фотографии задержанных за преступления нелегальных иммигрантов. Также он раскритиковал приезжих из Сомали и само государство.

«Сомали даже не страна, у них нет ничего, что напоминало бы страну. И если это страна, то она считается худшей в мире», — заявил Трамп.

По его мнению, сомалийцы приезжают в США и становятся богатыми, не имея при этом работы.

Трамп добавил, что говорил члену палаты представителей сомалийского происхождения Ильхан Омар, что «это обходится в $30 млн». По словам президента США, «у нее никогда не было работы, она нечестный конгрессмен».

В октябре Трамп заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов в настоящее время не имеет лидера и напоминает восточноафриканское государство Сомали.

Ранее сообщалось, что в США проверяют конгрессвумен на предмет незаконного обогащения.

