Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

Трамп объяснил приглашение президента Путина в «Совет мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу российского государства Владимира Путина в «Совет мира» по Газе. Об этом пишет РИА Новости.

«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — сказал Трамп журналистам на просьбу подтвердить приглашение российского коллеги в структуру.

Лидер США также прокомментировал сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение в «Совет мира». По словам Трампа, Макрон в совете «никому не нужен».

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется присоединиться к работе «Совета мира» по сектору Газа.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Вашингтон пригласил более 60 мировых лидеров, включая Путина, принять участие в работе органа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира».