Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Американский журналист раскрыл отношение разведки США к СВО

Херш: разведка США не понимает, почему Россия продолжает СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Чиновники американской разведки не понимают, почему Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, несмотря на возможные экономические последствия. Об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает РИА Новости.

По его словам, в разведке США боевые действия на Украине вызывают «чувство безысходности и злости».

«Чиновники разведки США... задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», — пишет Херш.

15 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей СВО, пока украинская сторона не будет готова к миру. По его словам, страна стремится к «долгосрочному и устойчивому миру», надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого.

В декабре Путин заявлял, что Россия начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву. Президент России напомнил, что «без всякого стеснения» первыми лицами на Западе было сказано, что они не собирались ничего исполнять и просто взяли паузу, чтобы оснастить ВСУ, имея в виду бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668857_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+