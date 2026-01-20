Чиновники американской разведки не понимают, почему Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, несмотря на возможные экономические последствия. Об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает РИА Новости.

По его словам, в разведке США боевые действия на Украине вызывают «чувство безысходности и злости».

«Чиновники разведки США... задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», — пишет Херш.

15 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей СВО, пока украинская сторона не будет готова к миру. По его словам, страна стремится к «долгосрочному и устойчивому миру», надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого.

В декабре Путин заявлял, что Россия начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву. Президент России напомнил, что «без всякого стеснения» первыми лицами на Западе было сказано, что они не собирались ничего исполнять и просто взяли паузу, чтобы оснастить ВСУ, имея в виду бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.