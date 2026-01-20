На Украине предъявили обвинение гендиректору «КАМАЗА»

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса.

«Гендиректору ПАО «КАМАЗ» предъявлено обвинение в содействии вооруженной агрессии РФ», — сказано в сообщении.

Обвинения связаны с поставками военной техники для российских Вооруженных сил.

В ноябре Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выдвинуло обвинения против командира батальона Вооруженных сил Украины после инцидента в Днепропетровской области, когда был нанесен удар по месту проведения торжественного награждения личного состава. Согласно данным ГБР, командир, пренебрегая запретом генерального штаба ВСУ, 1 ноября организовал массовое собрание личного состава для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области. Во время мероприятия произошел удар, в результате которого военнослужащие получили ранения.

Ранее НАБУ провело обыск у украинского бизнесмена, связанного с Коломойским и СБУ.