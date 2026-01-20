Размер шрифта
Общество

На Украине предъявили обвинение гендиректору «КАМАЗА»

На Украине заочно предъявили обвинение гендиректору ПАО «КАМАЗ»
Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса.

«Гендиректору ПАО «КАМАЗ» предъявлено обвинение в содействии вооруженной агрессии РФ», — сказано в сообщении.

Обвинения связаны с поставками военной техники для российских Вооруженных сил.

В ноябре Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выдвинуло обвинения против командира батальона Вооруженных сил Украины после инцидента в Днепропетровской области, когда был нанесен удар по месту проведения торжественного награждения личного состава. Согласно данным ГБР, командир, пренебрегая запретом генерального штаба ВСУ, 1 ноября организовал массовое собрание личного состава для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области. Во время мероприятия произошел удар, в результате которого военнослужащие получили ранения.

Ранее НАБУ провело обыск у украинского бизнесмена, связанного с Коломойским и СБУ.

