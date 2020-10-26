Путин провел личную встречу с Володиным
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин провел личную встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным в Ново-Огарево. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что проводить итоги работы пока рано, впереди еще два месяца, которые обычно бывают наиболее напряженными.
«Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает», — отметил президент.
По его словам, это в том числе связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не наше дело: Путин высказался по поводу скандала с Байденом
— Путин поздравил Хабиба с победой над Гэтжи по телефону
— Песков опроверг сообщения о вторых переговорах Путина и Суги