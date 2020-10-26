Путин провел личную встречу с Володиным

Президент России Владимир Путин провел личную встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным в Ново-Огарево. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что проводить итоги работы пока рано, впереди еще два месяца, которые обычно бывают наиболее напряженными.

«Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает», — отметил президент.

По его словам, это в том числе связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию России.

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