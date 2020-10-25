В ЕС осудили оскорбления со стороны Турции

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил оскорбления со стороны Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вместо позитивной повестки дня Турция выбирает провокации, односторонние действия в Средиземноморье и теперь оскорбления. Это недопустимо», – заявил Мишель.

Он призвал Турцию уважать Европейский союз и его членов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал «проверить психику» французскому коллеге Эммануэлю Макрону, предложившему идею «просвещенного ислама». Кроме того, турецкий лидер заявил, что Европа приближает собственный конец, выступая против мусульман.

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