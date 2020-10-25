У премьера Болгарии обнаружен коронавирус

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в своем Facebook сообщил, что его тест на коронавирус нового типа оказался положительным.

Как сообщалось, глава кабмина в пятницу, 23 октября, ушел в самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19. Однако на следующий день Борисов закончил карантин после получения отрицательных результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

«Несмотря на то, что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я еще в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат», — написал на своей странице в Facebook Борисов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн случаев коронавируса, 31 млн пациентов выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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