«Заставил лечь лицом в могилу». Суд вынес приговор главарю самой кровавой банды нулевых

Константин Пискарев во время заседания в здании Московского областного суда, 31 марта 2026 года

Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря одной из самых кровавых банд «нулевых» — Константина Пискарева. В криминальных кругах он известен как Костя Большой. На его счету больше 20 убийств — авторитет беспощадно избавлялся и от соратников по банде, и от конкурентов по бизнесу, и от чиновников. Его ОПГ держала в страхе Подмосковье вплоть до 2011 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Ничего не боялся»

31 марта в Мособлсуде огласили приговор банде Константина Пискарева (Кости Большого). Лидер получил пожизненный срок, а восемь его подчиненных — от 9 лет и 8 месяцев колонии до 24 лет.

Ранее пятая коллегия присяжных (до этого четыре состава распались) единогласно признала Пискарева и других фигурантов виновными в бандитизме, 21 убийстве, четырех покушениях, похищении человека и незаконном обороте оружия .

По версии следствия, банда появилась еще в 90-х. Лидером был «афганец» Александр Замятин. Он собрал вокруг себя крепких молодых людей из качалок, был среди них и Константин Пискарев. У мужчины весом 118 килограммов и ростом 195 сантиметров почти сразу появилось прозвище Костя Большой.

«Пискарев произвел сильное впечатление — спортивного телосложения, как штангист, высокого 2-метрового роста, бесстрашный, независимый, ничего не боялся», — вспоминал знакомство с ним один из свидетелей по делу группировки.

Банда обирала предпринимателей, владевших палатками на Петровско-Разумовском рынке, владельцев кафе, крышевала таксистов, выбивала долги.

В 1994 году, после очередной разборки, Костя Большой вместе с боссом Замятиным оказался в СИЗО. По обвинению в расправе они два года провели под арестом, но до приговора их дела так и не дошли.

Часть свидетелей к суду отказалась от дачи показаний, часть сменила место жительства. Кроме того, у Пискарева якобы появилось алиби.

В октябре 1996 года из-под стражи освободили Александра Замятина, а через день — и Костю Большого. На воле босс и подчиненный поменялись местами. Замятин успел утратить свой авторитет и связи, а Пискарев наоборот — завел за решеткой «полезные» знакомства и уже вскоре собрал свою банду.

«Хаммер», шуба и цепь с гербом

Серьезную помощь в карьерном росте недавно освобожденному Пискареву, по версии следствия, оказал глава АО «Балчуг» Георгий Пирцхалава. По одной из версий, сначала он взял Костю Большого на работу в качестве охранника и телохранителя, но быстро заметил лидерские и организаторские качества своего нового знакомого.

Уже в начале 1997 года Пирцхалава сделал Пискарева своим деловым партнером — вместе они учредили компанию «Скайфуд» — поставщика питания для авиапассажиров. Именно за счет ее прибыли, как признавались позднее участники банды, финансировалась их криминальная деятельность.

Сам Пирцхалава отрицает, что Константин Пискарев имел отношение к этой компании, и заявляет, что совладельцем фирмы до 2017 года был только отец Кости Большого, Юрий Пискарев. Однако следователи считают, что Юрий был лишь номинальным лицом.

По версии СКР, ради того, чтобы «бизнес процветал», Пискарев совершил не одно убийство. Так, вечером 4 марта 1999 вместе с подручными он расстрелял одного из соучредителей компании «Скайфуд» Яна Шепеленко — тот решил выйти из бизнеса и забрать свою долю в 200 тысяч долларов.

Утром 3 июня того же года в подъезде собственного дома был убит другой учредитель «Скайфуд» — Владимир Ткачев. «Пискарев получил возможность перераспределить долю Ткачева в пользу своего отца – Пискарева Юрия, который с марта 2002 вошел в состав учредителей ООО «Скайфуд» с долей в размере 30%», — говорится в уголовном деле бандитов.

Полученные средства Костя Большой тратил на нужды ОПГ — покупал оружие, поддельные госномера, сим-карты, платил зарплату участникам и премии за выполненные задания . Хватало, конечно, и на себя.

«Пискарев несколько раз приезжал в офис на автомобиле «Хаммер». Одет был в длиннополую соболиную шубу «до пят», на шее у него была плотная золотая цепь с каким-то гербом, украшенным камнями. Этот герб Пискарев хотел изобразить над камином», — вспоминал плиточник, неделю проработавший в офисе авторитета.

«Из леса уедет только один»

Костяк банды Большого составляли Александр Замятин, Игорь Сарьян и Дмитрий Федосеев. Они отвечали за организацию работы ОПГ, покупку оружия, взаимоотношения с другими бандитами.

Рядовыми бойцами в разное время были Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Дмитрий Лупичев, Юрий Бережнов, Дамир Капков, Андрей Столяров, братья Юровы и братья Безруковы и другие. До суда дошли лишь семеро из них. От многих товарищей Костя Большой избавлялся собственноручно.

Так, за свою инициативность поплатился жизнью Алексей Макаров. Ему было поручено заниматься поиском денег для ОПГ и закупать оружие, но он активно интересовался и другими сферами жизни банды, предлагая свою помощь.

В какой-то момент Костя решил, что Макаров задает слишком много вопросов и проявляет излишнюю активность. 21 ноября 2003 года он позвал бойца на встречу в Пушкинский район Московской области.

«Пискарев объяснил, чтобы Мишин [другой участник ОПГ] и Макаров выяснили между собой отношения по поводу старшинства в бригаде, и сказал, что из леса уедет только один из них. Пискарев предлагал Макарову застрелить Мишина, если считает, что тот не прав, однако Макаров отказался», — вспоминал участник банды, присутствовавший на той встрече.

Пока бандиты пытались решить конфликт, Пискарев подошел к Макарову сзади и выстрелил в голову. Мужчина скончался на месте. После этого Костя Большой передал оружие, из которого только что убил человека, Мишину и потребовал расстрелять труп. По его мнению, такая круговая порука сплачивала коллектив.

Безжалостно в банде расправлялись и с теми, кто попал в поле зрение оперативников. В апреле 2009 года Пискарев узнал, что сотрудники милиции активно собирают материал на его подчиненного Сергея Безрукова. Дожидаться его задержания лидер ОПГ не стал.

21 мая того же года он позвонил Сергею со словами, что хочет заскочить к нему в гости на дачу, а чтобы не заплутать — попросил встретить на дороге. Домой мужчина так и не вернулся.

30 мая случайные прохожие обнаружили его сгоревший автомобиль у лесополосы, а в 200 метрах от этого места нашли свежую могилу с телом бандита , которое укрывали упаковки от удобрений.

«Жду, когда дадут по голове»

Лично Костя Большой избавлялся не только от своих подчиненных, но и от тех, кто просто вызвал его недовольство или встал на пути.

7 февраля 2005 года жертвой главаря стал работник, установивший ему камин. Пискарев остался недоволен исполнителем и под предлогом деловой встречи вызвал его к остановке «Шолоховский лес» на Дмитровском шоссе.

Там для мужчины уже была вырыта могила. Чтобы усилить эффект, Пискарев заставил жертву лечь лицом в выкопанную яму, после чего расстрелял.

По словам участников ОПГ, обычно перед совершением убийства их босс тщательно готовился.

«Он одевался в неброскую, темную одежду, надевал перчатки. Верхняя одежда у Пискарева могла быть с капюшоном — иногда при совершении убийств он надевал на голову капюшон и туго его затягивал, что были видны лишь глаза. К совершению убийства Пискарев готовился, находясь на заднем сиденье автомобиля, при этом он мог использовать грим, у него имелся чемодан с гримерными принадлежностями. Мог использовать искусственные бороду, усы и тому подобное. Кроме того, у Пискарева имелся саквояж с инструментами, которые он использовал для пыток», — говорится в показаниях участника банды.

Одно из самых громких преступлений на его счету — убийство неугодного банде мэра Сергиева Посада. Еще в 2006 году Костя Большой решил строить в центре города, рядом с лаврой, торгово-развлекательный центр и жилой комплекс.

В его планы вмешался новый мэр Сергиева Посада Евгений Душко — он полностью запретил высотное строительство в историческом центре города.

Попытки договориться с чиновником результатов не дали, и Пискарев решил действовать по старой схеме — убить неугодного. Три дня по его поручению Сергей Безруков следил за Душко и снимал его на камеру.

Душко догадывался, что ему могут мстить, но от своей позиции не отказывался. Незадолго до убийства в разговоре со своим коллегой он произнес: «Возвращайся поскорее из отпуска! Я так устал, все жду, когда дадут по голове. Хорошо, если сразу, а если в коляске, как овощ, – не хочу».

22 августа 2011 года около 7 часов утра, как только чиновник вышел из дома и сел в машину, из-за угла выскочил Пискарев и не менее семи раз выстрелил в жертву. Почти сразу после смерти Душко все запреты и ограничения на строительство были сняты. Пискарев добился своего.

Правда, громкое убийство стало одним из последних, которые совершили бандиты. Вскоре и Костя Большой, и его люди оказались в СИЗО.

Суд над ними начался еще семь лет назад, в 2019 году, но довести дело до приговора вышло только сейчас.

Несмотря на собранные доказательства, Пискарев уверял, что ни в чем не виноват, и ругал подчиненных, согласившихся сотрудничать со следствием.

«Вы еще не поняли, что у них вообще ничего нет, кроме ваших слов. Вы сами себя все сажаете. Не важно, что было, − важно, что можно доказать», — возмущался он в разговоре с соратниками между слушаниями.

Доказать два десятка расправ у следствия все же вышло, хотя преступлений на счету банды, орудовавшей 20 с лишним лет, может быть значительно больше.