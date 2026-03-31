За ночь над Россией сбили 92 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1497-й

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли из артиллерийских орудий приграничные районы Курской области, сообщил губернато региона Александр Хинштейн.
Axios: президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что после окончания войны США с Ираном американский лидер Дональд Трамп усилит давление на него.
SHOT: ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область дронами FP-1, запущенными по воздушному коридору через Литву, Латвию и Эстонию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и представители стран ЕС прибыли в Киев, сообщает украинский портал «Страна».
За неделю 142 мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ, написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Из-за временных ограничений работы аэропорта Пулково за два часа отменили вылет 25 рейсов, еще более 40 задержаны, рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.
За ночь над Брянской областью уничтожены 11 беспилотников ВСУ, написал губернатор региона Александр Богомаз.
🔴 ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Шебекине, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Армия России средствами ПВО за ночь сбила 92 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями и Московским регионом. Об этом объявили в Минобороны РФ.
Сегодня 1497-й день военной операции на Украине.