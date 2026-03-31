Война США и Израиля против Ирана
За ночь над Россией сбили 92 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1497-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1497-й день
Армия России средствами ПВО за ночь сбила 92 украинских беспилотника. ВСУ ударили по автобусу в Шебекине, пострадали два человека. В аэропорту Пулково из-за ограничений отменили 25 рейсов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:18

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли из артиллерийских орудий приграничные районы Курской области, сообщил губернато региона Александр Хинштейн.

9:02

Axios: президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что после окончания войны США с Ираном американский лидер Дональд Трамп усилит давление на него.

8:45

SHOT: ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область дронами FP-1, запущенными по воздушному коридору через Литву, Латвию и Эстонию.

8:35

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и представители стран ЕС прибыли в Киев, сообщает украинский портал «Страна».

8:14

За неделю 142 мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ, написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:10

Из-за временных ограничений работы аэропорта Пулково за два часа отменили вылет 25 рейсов, еще более 40 задержаны, рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.

8:07

За ночь над Брянской областью уничтожены 11 беспилотников ВСУ, написал губернатор региона Александр Богомаз.

8:05

🔴 ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Шебекине, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:02

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 92 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями и Московским регионом. Об этом объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1497-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
