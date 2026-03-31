Кушанашвили раскрыл, почему получил попал в черный список федеральных каналов

Шоумен Кушанашвили заявил, что попал в черный список на ТВ из-за мата в прямом эфире

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался в подкасте «Не стой на месте», что в начале 2000-х попал в черный список на телевидении. Его слова передает kp.ru.

По словам Кушанашвили, его не снимали в проектах, потому что он выругался матом в прямом эфире Первого канала во время «Евровидения-2002».

«И был негласно мне выданный заочно волчий билет. И после этого любая работа рассматривалась мной как нирвана. Любая! Я радовался 100 долларам. Я начинал с нуля», — поделился шоумен.

В декабре 2025-го Кушанашвили рассказал, что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова. Он уточнил, что гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. По словам телеведущего, команда программы выдавала им эти деньги с видом, будто «делает одолжение». Телеведущий подчеркнул, что все шоу в передаче устраивал он и получал за это малые суммы.

По словам Кушанашвили, в то время сам Малахов получал $100 тысяч в месяц. Журналист возмутился словам коллеги, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «обделял» его подобным гонораром.

