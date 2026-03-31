Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Кушанашвили раскрыл, почему получил попал в черный список федеральных каналов

Шоумен Кушанашвили заявил, что попал в черный список на ТВ из-за мата в прямом эфире
Anton Belitsky/Global Look Press

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался в подкасте «Не стой на месте», что в начале 2000-х попал в черный список на телевидении. Его слова передает kp.ru.

По словам Кушанашвили, его не снимали в проектах, потому что он выругался матом в прямом эфире Первого канала во время «Евровидения-2002».

«И был негласно мне выданный заочно волчий билет. И после этого любая работа рассматривалась мной как нирвана. Любая! Я радовался 100 долларам. Я начинал с нуля», — поделился шоумен.

В декабре 2025-го Кушанашвили рассказал, что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова. Он уточнил, что гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. По словам телеведущего, команда программы выдавала им эти деньги с видом, будто «делает одолжение». Телеведущий подчеркнул, что все шоу в передаче устраивал он и получал за это малые суммы.

По словам Кушанашвили, в то время сам Малахов получал $100 тысяч в месяц. Журналист возмутился словам коллеги, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «обделял» его подобным гонораром.

Ранее Кушанашвили раскрыл, когда закончит карьеру.

 
Теперь вы знаете
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!