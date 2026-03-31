«Неизвестно, чьи там трупы»: жители Коммунарки пожаловались на собирающего дома мусор соседа

В ЖК «Аквилон Парк» в московской Коммунарке жители страдают от нашествия насекомых из-за соседа, который собирает в своей квартире мусор. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из пострадавших Наталья, отметив, что местные жители периодически чувствуют оттуда трупный запах, а сын мужчины знает о ситуации, но не предпринимает мер.

«Мы, жители 14 этажа и не только, испытываем большие трудности в связи с соседом. Старый, пожилой мужчина, очевидно, у него есть какие-то психические расстройства, потому что у него, начиная с порога и до конца балкона, вся квартира завалена мусором, хламом. В кладовке у него то же самое, внизу дома. Из его квартиры ползут тараканы, мошки, неизвестные насекомые расползлись по всем квартирам. Его сын, который является собственником, все знает, не реагирует, грубо, агрессивно нам отвечает. Соседка, одна из жительниц, которая является фельдшером скорой помощи, фиксирует периодически трупный запах из квартиры. Она говорит, что очень хорошо знает этот запах, его ни с чем не перепутать, это именно он. Возможно, он еще там разделывает животных. Мы подозреваем, что он еще и живодер. Это страшно. Неизвестно, чьи там трупы», — сказала она.

Наталья подчеркнула, что с соседом пытаются бороться почти год, однако управляющая компания и власти не реагируют на просьбы помочь.

«Инстанции не реагируют, никто не реагирует. УК наша вообще отказалась, сказала отстать них, они делать ничего не будут. Управа не реагирует, никто не реагирует, все только дают отписки, все нас бросили, делать никто не хочет. Сейчас мы хотим просто предать огласке, чтобы хотя бы люди знали, так сказать, своих героев в лицо. Борьба идет с 9 мая 2025 года, уже год практически. Безрезультатно. Мы все в тараканах и трупной вони», — добавила она.

До этого жители одного из домов Костромы подали в суд на свою соседку, страдающую синдромом Плюшкина. Женщина развела антисанитарию, из-за которой в доме появилась плесень, а также завелись насекомые и мыши. Соседи страдали от ужасного запаха и жаловались в разные инстанции, однако женщина не шла на контакт и не открывала дверь проверяющим, из-за этого некоторые жильцы уже были вынуждены съехать. В конце концов они подали на костромичку в суд, где женщину обязали в течение месяца убрать весь мусор и взыскали судебные расходы — 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России треть граждан склонны накапливать вещи.