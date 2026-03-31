В ЕК объяснили, почему цены на газ и нефть не вернутся к прежнему уровню

ЕК: цены на топливо в ЕС не вернутся к прежнему уровню

Цены на нефть и газ в европейских странах не станут прежними даже при завершении конфликта в Иране завтра. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в ходе пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС, трансляция велась на сайте ЕК.

«Цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню, даже если мир с Ираном будет подписан завтра, так как инфраструктура региона разрушена», — сказал он.

По его словам, в Евросоюзе цены на газ выросли на 70%, на нефть — на 60% с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

До этого экономист Алексей Зубец в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что при условии продолжения войны на Ближнем Востоке в течение еще нескольких месяцев нельзя исключать усугубления проблем Европы в энергетической сфере.

Ранее евродепутат заявил, что ЕС стоило заключить сделку с Россией.