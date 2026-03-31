ВСУ начали применять бесшумные беспилотники. Как работают эти дроны?

ВСУ начали применять в зоне СВО модернизированные беспилотники, которые подлетают к цели практически беззвучно и раскрывают себя только в секунду поражения. Что это за дроны, как они работают и чем опасны, военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок обсудил с главредом журнала «Беспилотная авиация» Денисом Федутиновым.

Вооруженные силы Украины начали наносить удары по объектам на территории ДНР высокоскоростными беспилотниками.

По сведениям из зоны СВО, именно за счет высокой скорости звук работы двигателей этих беспилотников становится различим только в момент нанесения удара. Подобные тактико-технические характеристики достигаются в основном за счет модернизации уже существующих моделей БПЛА.

О смене тактики рассказал РИА Новости сотрудник УФСБ России по ДНР:

«За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение».

Что это за дроны?

Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов отметил, что источники из зоны СВО говорят о применении противником беспилотников «полукоптерного типа», оснащенные электродвигателями.

«Для начала стоит отметить, что очевидцы применения подобных БПЛА оперируют неканоническими определениями, пытаясь описать те аппараты, о которых говорят», — отметил он. По его мнению, совокупность приведенной информации позволяет предположить, что речь здесь может идти о беспилотнике самолетного типа, оснащенного устройствами для выполнения взлета и посадки в вертикальном режиме (ВВП, или VTOL).

В самом простом варианте такие аппараты создают путем добавления к БПЛА балок с расположенными на них винтах . Отчасти это выглядит как гибрид самолета и мультикоптера, полагает специалист.

«Если мои предположения верны, и речь действительно идет об аппаратах таких типа и схемы, то они довольно распространены в мире и активно задействуются в гражданской сфере. Расширяется их применение и в сфере военной. Смешение свойств самолета и вертолета дает возможность использовать преимущества того и другого типов летательных аппаратов», — рассказал Федутинов.

Так, с одной стороны, они обладают более высокой скоростью; увеличенной продолжительностью и дальностью полета, присущими самолетам. С другой стороны, они дают возможность выполнения взлета и посадки в вертикальном режиме, а также и возможность зависания над заданной точкой, характерными для аппаратов вертолетного типа.

«Недостатки у такого технического решения также имеются. Добавление балок с винтами ВВП увеличивает сопротивление потоку воздуха и негативно отражается на продолжительности полета »,— добавил эксперт.

Российские аналоги

Вместе с тем, несмотря на отдельные минусы, ниши для БПЛА такого типа, безусловно, есть, считает главный редактор журнала «Беспилотная авиация».

Во-первых, это может позволить отодвинуть место старта БПЛА на большее по сравнению с мультироторными аппаратами расстояние от линии боевого соприкосновения, снизив риски для расчетов, эксплуатирующих такие комплексы. А также увеличить глубину проникновения на территорию противника.

Во-вторых, такие БПЛА не требуют подготовленных взлетно-посадочных полос, или наличия иных устройств для обеспечения начальной скорости при старте. Это сокращает время развертывания и отступления, — следовательно, снижает риски для персонала, а также в целом позитивно влияет на эффективность действий.

В России понимают перспективы использования таких БПЛА и подобных систем, заверил Федутинов. В частности, по его словам, можно упомянуть разработки компаний «Беспилотные системы» (линейка Supercam) и ZALA.

Вместе с тем, потенциал для роста данного сегмента БПЛА безусловно не исчерпан, что дает шансы и другим представителям российской индустрии беспилотников.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).