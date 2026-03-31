«Мотиватор он такой, да?» Карпина снова раскритиковали за мат в раздевалке

Футбольный эксперт и бывший игрок Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» подверг критике главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что тот с нецензурной лексикой ругался на футболистов в перерыве товарищеского матча с Никарагуа.

«Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орет в перерыве матом… <...> Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да?» — подчеркнул он.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалка специалист произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

После публикации видео с руганью Карпина подвергли критике.

В минуты написания новости сборная России играет товарищеский матч с командой Мали в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что не видит ничего критичного в нецензурных высказываниях Карпина.