Общество

Россиян смогут записать отцом ребенка после смерти

В ГД внесли проекты о праве записывать умершего мужчину отцом ребенка при ЭКО
В Госдуму внесли законопроекты, которые позволят россиянам записываться отцами детей, зачатых методом ЭКО более чем через 300 дней после их смерти. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов. Они хотят внести изменения в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния».

Согласно проекту, мужчины смогут при жизни нотариально заверить свое согласие быть записанными отцами детей. Это право распространится на случаи, когда ребенок рожден в браке или с использованием биологического материала супруга матери при ЭКО.

Сведения об отце будут вноситься в запись о рождении ребенка на основе свидетельства о браке или другого документа, например, из медицинской организации.

Отец сможет нотариально подтвердить выбор имени и фамилии для ребенка. В согласии он также может указать, что имя и фамилию выбирает мать.

Законодатели уверены, что проект укрепит права детей на установление отцовства и получение социальной поддержки, включая пенсию по потере кормильца. Это также поможет поддержать семьи с детьми и улучшить демографическую ситуацию в стране.

