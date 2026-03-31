«Читаю и перевожу со словарем». Будут ли в российских школах изучать два иностранных языка?

Минпросвещения опровергло появившуюся ранее информацию о том, что второй иностранный язык в старших классах российских школ станет обязательным. В ведомстве подчеркнули: изучение такого предмета остается на усмотрение учеников и их родителей. Ранее СМИ опубликовали проект приказа министерства, а председатель Госдумы Вячеслав Володин вынес этот вопрос на обсуждение в Мax. С чего все началось — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве просвещения России официально опровергли информацию о том, что второй иностранный язык в старших классах якобы станет обязательным. В ведомстве подчеркнули: изучение этого предмета не предусмотрено в принудительном порядке. Он может вводиться только по выбору самих учеников или их родителей — причем при наличии в школе необходимых условий и на основании письменного заявления.

«Указанная информация не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее СМИ сообщили, что согласно проекту приказа министерства просвещения, с 1 сентября 2027 года в школах может появиться обязательный второй иностранный язык. Документ, с которым ознакомился ТАСС, включает его в перечень предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне.

В списке якобы были русский язык, литература, родной язык (язык народа РФ) и (или) государственный язык республики, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура.

Опрос от Володина и мнение Вассермана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение своих подписчиков в канале MАХ. Он вынес на обсуждение проект приказа Минпросвещения, который вводит обязательный второй иностранный язык в школах.

«Минпросвещения опубликовало проект приказа, которым предлагается изменить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) школьного образования, предусмотрев обязательное изучение наряду с русским языком, родным языком (языком народа Российской Федерации) и (или) государственным языком республики Российской Федерации, иностранным языком второго иностранного языка. Как вы относитесь к этому?» — написал Володин.

Варианты ответа — «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно».

Пока подписчики спикера голосуют, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд» остудил пыл сторонников языковых нововведений. По его словам, сам факт изучения языка не означает, что человек им овладеет. Многое зависит от возраста и методов обучения. Лучше всего языки усваиваются в раннем детстве, а с годами процесс становится сложнее, и школе требуются куда более продуманные подходы.

«Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы», — признался парламентарий.

Он напомнил, что в 1990-е в одной из телепередач самым распространенным языком в мире назвали «ломаный английский». Владение несколькими языками, безусловно, полезно, резюмировал Вассерман, но уровень подготовки после школы и качество методик преподавания — это отдельная, и очень большая, проблема.

Против лишней нагрузки

Идея сделать второй иностранный язык обязательным в школе не встретила поддержки у пользователей MAX, подписанных на Вячеслава Володина. По данным опроса, как рассказали в Госдуме, против такого решения высказались около 79% участников. Люди пишут, что школьная нагрузка и без того слишком велика, учителей не хватает, а качество преподавания даже первого иностранного у многих вызывает вопросы.

В комментариях родители и педагоги объясняют свою позицию прямо. Один из участников опроса, отец троих школьников из Москвы, отметил: «в школе перегруз ненужных дисциплин, в то же время по действительно важным — математика, физика и др., — наоборот, нехватка часов, тут надо часы на первый обязательный иностранный язык уменьшать, а не второй вводить».

Похожую мысль высказал и респондент из Воронежской области.

«Нагружая детей изучением второго иностранного языка, мы отнимаем у них время и силы для глубокого познания русского, родного языка. Давайте ценить родное», — отметил он.

Учительница литературы из Самарской области призвала оставить один иностранный язык и добавила: «Добавьте часы на литературу! За два часа в неделю невозможно изучить на должном уровне великие произведения».

Еще жестче высказалась педагог из Москвы с 33-летним стажем: «Я учитель иностранного языка, стаж в школе 33 года. У нас успешно изучается один иностранный язык при двух-трех часах в неделю? Как оканчивали «читаю и перевожу со словарем», так и осталось» .

По ее словам, «надо менять учебники и методику, а также содержание».

В январе ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков сообщал РИА Новости, что Минпросвещения рассматривало возможность сокращения часов на иностранные языки в средних классах. По его словам, с 2026 учебного года министерство планирует уменьшить нагрузку в пятых-седьмых классах с трех часов в неделю до двух. Общее количество часов снизится с 510 до 408.

Он отметил, что решение могут принять для оптимизации нагрузки на учеников и более рационального распределения учебного времени. При этом в восьмых-девятых классах иностранный язык останется в объеме трех часов в неделю.