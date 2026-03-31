На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Головин и другие звезды сборной России сражаются с Мали. LIVE

close
Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России по футболу во главе со звездным капитаном «Монако» Александром Головиным играет против команды Мали в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
1-й тайм
31 марта 20:00
Россия
0 : 0
Мали
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

Момент! Баринов нанес страшный по силе удар из-за пределов штрафной, но мяч просвистел в метре от правой «девятки»!

'7

Круговой исполнил подачу в центр штрафной, и Баринов пробил головой, но выше ворот!

'5

Головин отдал элегантный пас пяткой на Кругового, который пытался проникнуть в штрафную с левого фланга, но защитник сборной Мали опередил его на долю секунды и перехватил мяч.

'3

Сборная России уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.

'1

Матч начался!

19:55

Стартовый состав сборной Мали: Самасса, Данте, Думбия, Дьенг, Сиссе, Мусса Диаките, Сидибе, Майга, Гассама, Гауссу Диаките, Дукуре.

19:50

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Вахания, Мелехин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьев, Головин.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России сыграет с Мали в товарищеском матче. Начало — 20.00 мск. Игра пройдет на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами