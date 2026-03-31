Момент! Баринов нанес страшный по силе удар из-за пределов штрафной, но мяч просвистел в метре от правой «девятки»!
Круговой исполнил подачу в центр штрафной, и Баринов пробил головой, но выше ворот!
Головин отдал элегантный пас пяткой на Кругового, который пытался проникнуть в штрафную с левого фланга, но защитник сборной Мали опередил его на долю секунды и перехватил мяч.
Сборная России уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.
Матч начался!
Стартовый состав сборной Мали: Самасса, Данте, Думбия, Дьенг, Сиссе, Мусса Диаките, Сидибе, Майга, Гассама, Гауссу Диаките, Дукуре.
Стартовый состав сборной России: Агкацев, Вахания, Мелехин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьев, Головин.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России сыграет с Мали в товарищеском матче. Начало — 20.00 мск. Игра пройдет на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге.