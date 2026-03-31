Пезешкиан назвал главное условие нормализации на Ближнем Востоке

Полное прекращение агрессии против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Тегеран ни на каком этапе не стремился к напряженности и войне, а также обладает необходимой волей для завершения войны при соблюдении условий, а также при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии.

Пезешкиан добавил, что любое вмешательство в конфликт повлечет за собой последствия, а также посоветовал государствам Европы скорректировать свою политику в отношении Ирана.

До этого военный министр США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни в операции против Ирана станут решающими. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат военную операцию, если Исламская Республика не пойдет на сделку.

Ранее Уиткофф заявил, что США ждут от Ирана ответ на план по урегулированию.

 
