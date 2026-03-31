Зеленский рассказал, на какой компромисс готова пойти Украина

Украина готова к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения, и это является «сильной компромиссной позицией». Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

«Мы готовы к прекращению огня там, где мы стоим. Это сильная компромиссная позиция, чтобы перейти к дипломатическому решению. Сейчас Россия опять называет американской стороне новые сроки достижения своих целей на фронте. Я удивлен, как можно верить в это», — отметил он.

Зеленский рассказал о том, что Россия дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса и пригрозила тем, что в противном случае условия заключения соглашения изменятся. Зеленский сказал, что таким образом Россия пытается надавить на США, так как приближаются осенние промежуточные выборы в США.

25 марта Зеленский заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. При этом он подчеркнул, что Киев не хочет идти на такой шаг, так как построил там «значительные оборонительные линии» и укрепления.

Также в интервью Axios Зеленский заявил, что США видят только один способ завершить конфликт на Украине, который заключается в территориальных уступках со стороны Киева.

27 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к мирным переговорам на тех условиях, которые были ею сформулированы, а в противном случае Москва намерена добиваться своих целей военными средствами.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не готова использовать дипломатические средства для урегулирования конфликта, поэтому Россия будет достигать своих целей военным путем.

