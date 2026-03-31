В Калининграде мужчина избил соседа до разрыва селезенки

В Калининграде полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в избиении соседа, пострадавшему пришлось удалить селезенку. Об этом сообщает УМВД по Калининградской области.

Инцидент произошел в общежитии на улице Вагоностроительной. Двое мужчин поссорились на общей кухне, в ходе выяснения отношений 35-летний мужчина ударил 45-летнего оппонента в живот. Потерпевшего госпитализировали, у него диагностировали разрыв селезенки, орган пришлось удалить.

Известно, что подозреваемый уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Томске мужчина забил возлюбленную гаечным ключом. Подозреваемый недавно освободился из колонии и приехал к возлюбленной. Во время застолья женщина сделала ему замечание о том, что он слишком много пьет. Разозлившись, мужчина схватил гаечный ключ и нанес ей не менее четырех ударов по голове. Спасти потерпевшую не смогли.

Ранее якутянин изрезал ножом собутыльников и пытался сжечь многоэтажку.

 
