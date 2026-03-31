Польша проведет секретную «репетицию» начала войны

Польша проведет учения под кодовым названием «Край», которые станут репетицией начала войны. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

«Информация, касающаяся процесса подготовки к учениям, включая их участников, сценария, даты и места проведения, является строго секретной», — сообщило Минобороны страны.

Издание отмечает, что учения должны будут проверить готовность системы обороны Польши к потенциальному конфликту. В них участвуют высшие государственные чиновники, включая премьер-министра, министров, руководителей спецслужб, командующих вооруженных сил и так далее.

Отмечается, что учения должны проходить раз в четыре года, а в последний раз их организовывали в 2019 году. Частью «репетиции» должна стать стратегическая оборонительная игра, в ходе которой имитируется в том числе введение военного положения. Также предполагается проверка «функционирования стратегических планов», тестирование взаимодействие между властью и военными, выявление слабых мест в системах управления и так далее.

«Полученные результаты должны быть использованы для обновления стратегических документов и планов обороны, а также повышения эффективности операций», — пишет издание.

В марте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы НАТО на морских учениях. А в феврале газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что силы НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву.

Ранее во Франции заявили о подготовке к возможной войне с Россией.