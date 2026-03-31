Нефть Brent торгуется по $119 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 9 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации на 12:25 (мск), стоимость Brent росла до $118,3 за баррель (+10,17%). По состоянию на 12:29 (мск) Brent торговалась на уровне $119,13 за баррель (+10,94%). В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла до $98,7 за баррель (+3,39%).

К 12:40 (мск) Brent замедлила рост до $117,98 за баррель (+9,87%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 2,18%, до $97,54 за баррель.

31 марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в ходе пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС заявил, что цены на нефть и газ в европейских странах не станут прежними даже при завершении конфликта в Иране завтра. В Евросоюзе цены на газ выросли на 70%, на нефть — на 60% с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее евродепутат заявил, что ЕС стоило заключить сделку с Россией.