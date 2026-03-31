«Россия имеет право атаковать». В Кремле предупредили страны ЕС о последствиях за пропуск дронов ВСУ

Кремль допустил ответные меры, если подтвердится, что страны Евросоюза пропускали украинские дроны через свое воздушное пространство для ударов по северо-западу России. По данным Mash, Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для беспилотников ВСУ, атакующих российские регионы. В Госдуме заявили, что такая помощь делает страны Балтии участниками конфликта и Россия имеет право атаковать цели на их территории.

Россия отреагирует, если подтвердится, что страны Евросоюза предоставляют Украине свое воздушное пространство для ударов по российской территории. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поводом для вопроса стали участившиеся массированные налеты украинских беспилотников на регионы северо-запада страны. Журналисты напомнили о публикациях в СМИ, где говорилось, что страны ЕС якобы помогают этим атакам, открывая небо для дронов ВСУ.

«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — предупредил Песков.

Куда бьют ВСУ

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область. В поселке Молодцово Кировского района пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет», — отметил он.

Всех осмотрели в больнице Шлиссельбурга и отпустили домой. После падения обломков в Молодцово выбило стекла в трех жилых домах — всего повреждено до 30 квартир, а также в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, которое сейчас находится на капитальном ремонте.

Возгорания произошли у гаражей и котельной, пожары потушили. По словам Дрозденко, атаку также отражали в Выборгском и Кингисеппском районах, новые повреждения зафиксировали и в порту Усть-Луга. На этом фоне в регионе начали расходиться фейки о якобы введении режима ЧС.

Как сообщил Life.ru, ударные беспилотники FP-1 самолетного типа шли через Прибалтику, а Telegram-канал SHOT отметил, что для них открыли воздушный коридор.

«Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников, которые атакуют российские регионы», — следует из публикации.

По данным журналистов, FP-1 способен преодолевать около 1200 километров, а длина такого аппарата составляет 3,5 метра.

«Разнесем ВСУ»

Военная помощь Украине, которую оказывают страны Балтии, делает их полноценными участниками конфликта , заявил News.ru первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, в таком случае законными целями для России становятся не только точки запуска беспилотников, но и вся связанная с ними инфраструктура.

«[Помогая ВСУ], страны Балтии становятся полноценными участниками конфликта, и Россия имеет полное право атаковать по крайней мере те места, откуда производятся запуски украинских дронов. Кроме того, законными целями российских войск должны стать операторы БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии и все участки доставки беспилотников в эти страны — аэродромы, железнодорожные станции, пограничные пункты. Конфликт на Ближнем Востоке прекрасно показал, насколько болезненными для США могут быть удары по их военным базам в регионе. Так и для Украины весьма неожиданным станет, если мы разнесем, скажем, расположения ВСУ в странах Балтии», — высказался Журавлев.

По его словам, нужно бороться не со следствием, а с причиной — ликвидируя саму возможность вражеских БПЛА работать по нашей территории.