Лазарева суббота в 2026 году: что это за праздник и как его отмечают

Лазарева суббота — 2026: история, традиции праздника, что можно и что нельзя в этот день

Накануне Страстной недели православные христиане отмечают Лазареву субботу. В этот день в храмах вспоминают, как Иисус Христос совершил чудо — воскресил праведного Лазаря. Почему этот праздник наполнен особым смыслом, на какую дату он приходится в 2026 году и о чем важно помнить в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда Лазарева суббота в 2026 году

Лазареву субботу отмечают ежегодно накануне Вербного воскресенья. Дата всегда выпадает на субботу шестой недели Великого поста.

4 апреля празднует Лазареву субботу Православная церковь в 2026 году

Сразу после Лазаревой субботы следует Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, а затем — Страстная седмица, самая строгая неделя Великого поста, которая завершается Пасхой. В этом году Светлое Христово Воскресение (Пасха) выпадает на 12 апреля.

История Лазаревой субботы

Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, в основе Лазаревой субботы лежит очень древний евангельский эпизод, который упоминается в Евангелии от Иоанна.

В нем говорится, что перед собственным воскресением Господь совершил самое великое чудо, которое поразило людей того времени: он воскресил человека. Причем человека, который уже четыре дня находился во гробе и подвергся процессам тления. Это было ровно за неделю до Пасхи и Голгофы Господа. Считается, что началом Страстной седмицы является именно Лазарева суббота. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Евангелие от Иоанна гласит, что Лазарь его еще называют «Лазарь Четверодневный» и «друг Божий» из Вифании тяжело болел. У него было две сестры — Марфа и Мария. Именно Мария помазала Господа миром и отерла Его ноги волосами своими. Она рассказала Иисусу о тяжелом недуге брата.

«Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря».

(Ин. 11:1-5)

Вскоре Лазарь скончался. Иисус уже знал об этом, пока шел в Вифанию вместе с учениками. По пути в это селение он встретил Марфу и задал ей вопрос:

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?». (Ин. 11:25-27)

Марфа ответила, что верует, и Он продолжил свой путь.

Иисус пришел к пещере, где уже четверо суток покоилось тело Лазаря. От входа в пещеру отвалили камень, и Иисус начал молиться.

«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон».

(Ин. 11:41-43)

К невероятному удивлению всех присутствующих из гробницы вышел воскресший Лазарь. Его тело было обвито погребальными пеленами, но он был жив. Согласно Иоанну Богослову, многие люди, ставшие свидетелями этого чуда, уверовали в Иисуса Христа как в Мессию. При этом фарисеи, напуганные невероятной силой Спасителя, задумали погубить его.

Воскрешение Лазаря. Русская икона XV века. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Wikimedia Commons

«Как только христиане стали отмечать Пасху Христову, они вспоминали и эти евангельские события. Постепенно они сформировались в определенный богослужебный круг», — отметил священник.

Что известно о дальнейшей судьбе Лазаря? После своего воскрешения Лазарь прожил долгую жизнь — целых 30 лет. Из-за гонений на Иерусалимскую церковь он вынужденно покинул Иудею и перебрался на Кипр в 33 году, вскоре после Воскресения Христова. Апостолы Павел и Варнава в 45 году сделали его первым епископом Китиона (старое название города Ларнаки). Здесь он проповедовал учение Христово. Согласно преданию, на Кипре Лазаря посетила Богородица. Она вручила ему омофор — элемент богослужебного облачения епископа, сделанный ее руками. Второй раз Лазарь скончался на Кипре в 63 году. Его мощи были обретены в 901-902 году в Китионе в мраморной раке, на которой было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Вскоре они были перенесены в Константинополь и положены в храме во имя Праведного Лазаря. В конце IX — начале X века над могилой Лазаря в Ларнаке была построена церковь Святого Лазаря. В 1972 году в этом храме была обнаружена мраморная рака с человеческими останками, которые идентифицировали как мощи святого Лазаря. Вероятно, в начале X века они не полностью были вывезены в Константинополь.

Смысл Лазаревой субботы

Лазарева суббота — праздник с глубоким духовным смыслом, отмечает Николай Конюхов. «Во-первых, мы видим, что Господь очень сильный и имеет власть над самым страшным, с чем сталкивается человек — над его смертностью. В исторической перспективе огромное количество людей стремились каким-то образом преодолеть смерть: искали философский камень, молодильные яблоки, живую воду и другие артефакты. И тут мы видим, что Христос, который жил две тысячи лет назад в Назарете, победил смерть, причем не единожды», — поясняет священник.

Вначале Иисус воскресил умершего Лазаря, уже начавшего тлеть. А потом через неделю Он и сам воскрес и дал надежду всем людям, которые сталкиваются со смертью, боятся ее, переживают, что же там будет после кончины мира.

Мы видим, что Господь является начальником жизни, и Он обещает нам, что мы будем иметь жизнь вечную. Для христиан это — очень важное основание для надежды и упования. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

По словам Николая Конюхова, Лазарева суббота напоминает нам о необходимости собственной дисциплины.

» Ведь если я после смерти не исчезну, не превращусь в ничто, а сохранюсь как личность, то, соответственно, буду держать перед Богом ответ за свою жизнь. Именно я несу ответственность за нее. Поэтому понятие смерти и напоминание о ней добавляет актуальности и более ответственного подхода к своей собственной жизни», — подчеркнул священник.

Как празднуют Лазареву субботу

В православной традиции последняя суббота накануне Страстной седмицы наполнена большой радостью. В этот день в храмах совершаются особые службы.

«С Лазаревой субботы начинается особая Страстная неделя, которая заканчивается Великой Субботой. То есть — от субботы до субботы. Богослужение в этот день имеет свои уникальные особенности, которые совершаются только раз в год», — подчеркнул Николай Конюхов.

В Лазареву субботу:

* поется гимн «Воскресение Христово видевше…» и воскресные тропари по Непорочных «Ангельский собор удивися…»;

* совершается хождение при закрытых царских вратах, как бы предвосхищая будущее воскресение;

* поются многочисленные богослужебные произведения, посвященные Лазарю.

«Очень интересен канон на Великом повечерии службы Лазаревой субботы, где идет обращение к аду, который получает первый удар. Этот первый удар по могуществу смерти был нанесен в связи с воскресением Лазаря. Не может смерть удержать душу Лазаря, потому что начальник жизни — Господь наш Иисус Христос — повелевает ему выйти», — пояснил Николай Конюхов.

Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу

В Лазареву субботу постящимся разрешаются послабления в пище: можно включать в меню икру, растительное масло и вино.

Также в этот день можно:

* Побывать на службе в храме. В этот день в православных храмах проходят особенные, очень красивые службы.

* Читать Святое Писание. О чудесном воскрешении Лазаря рассказывается в главе 11 Евангелия от Иоанна.

* Запастись вербой. Издавна в Лазареву субботу на Руси собирали пушистые веточки вербы, готовясь к Вербному воскресенью.

* Провести время с родными.

Что нельзя делать в Лазареву субботу:

* Устраивать вечеринки.

* Скандалить и ругаться.

* Жадничать и отказывать ближнему в помощи.

* Маяться от безделья.

* Объедаться и злоупотреблять алкоголем.

* Злословить и насмехаться над слабостями других.

* Проводить день в тяжелых трудах.

Народные традиции и приметы

Сохранилось немало народных традиций, связанных с Лазаревой субботой. В старину на Руси в этот день варили напитки из ржаной муки, пекли блины и рыбный пирог, готовили блюда из гороха.

Одна из самых популярных традиций — собирать на Лазареву субботу веточки вербы. Верующие несут их в храм: во время вечернего богослужения ветви окропляют святой водой.

Обычай «лазарования» В Лазареву субботу существовал обычай «лазарования». Девочки и молодые девушки, иногда вместе с мальчиками, наряжались в светлую одежду и украшали себя венками. Они шли по деревне и заходили в дома с песнями и благопожеланиями. Это был обряд плодородия, здоровья и благополучия. Обычай до сих пор существует в Болгарии, Северной Македонии, Сербии, частично в Греции. В России элементы лазарования встречались на юге и в Поволжье.

В некоторых областях на Лазареву субботу пекли особый хлеб с орехами и сухофруктами. В наши дни эта традиция сохранилась в Болгарии и Греции, где такой хлеб называют «лазаракия».

Приметы

В народной памяти сохранилось немало примет, связанных с Лазаревой субботой.

Например, если к празднику на вербе распустилось много почек (сережек) — год будет урожайным, удачным во всех начинаниях и богатым на радостные события .

Если погода на Лазареву субботу ясная и солнечная — лето ожидается теплым и плодородным, а осень — богатой на урожай фруктов.

Обращали внимание и на поведение животных. Если в этот день змеи, ящерицы или ежи выходят из укрытий — значит, холода больше не вернутся, и скоро установится настоящее весеннее тепло.

Согласно еще одному поверью, если в Лазареву субботу лед на водоеме не тронулся, а потонул — год будет неурожайным.