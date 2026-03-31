Россиянин полгода избивал беременную сожительницу и отделался условным сроком

Житель Пермского края избивал беременную подругу и попал под суд
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Прикамье мужчина попал под суд за истязание беременной подруги, сообщили в краевой прокуратуре.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ возбудили в отношении 45-летнего жителя деревни Салтыково. Как было установлено судом, в период с апреля по ноябрь 2025 года, он систематически применял силу к своей беременной сожительнице и «совершал иные насильственные действия» в ее отношении.

Верещагинский районный суд признал мужчину виновным и с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с двухлетним испытательным сроком.

Какие телесные повреждения получила жертва и смогла ли она родить здорового ребенка, не уточняется.

До этого условный срок получила мать из Брянской области. Женщина таскала девочку за волосы, била коленом по лицу и тушила о лицо ребенка сигареты. Подсудимая полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ей условное наказание с испытательным сроком два года.

Ранее девятилетний ребенок спас жизнь маме, которую отец забивал железной трубой.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!