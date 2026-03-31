Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Житель Дагестана выстрелил в знакомого, чтобы не возвращать долг

Shutterstock

В Дагестане задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Житель Хасавюрта приехал в село Зубутли-Миатли, чтобы поговорить со знакомым, которому дал в долг некую денежную сумму.

Их конфликт перерос в потасовку, и должник достал оружие, а затем выстрелил в оппонента. Мужчина получил тяжелое ранение и не выжил.

Стрелка сразу задержали. Сейчас он дает показания в полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

До этого астраханец выстрелил в голову соседу соседу из-за спора о земле. По версии следствия, между семьями давно длились конфликты из-за земли. 14 марта мужчина решил положить конец вражде. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружье и выстрелил ему в голову. Спасти пострадавшего не смогли.

Ранее российский пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику в школе.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!