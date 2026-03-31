«В период с 2028 по 2029 год». В НАТО подбирают дату начала войны с Россией

Politico: Франция готовит свою авиацию к войне с Россией через два-три года
Россия может проверить НАТО на прочность до 2029 года, считает замкомандующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф. По его мнению, в случае возникновения напряженности на восточной границе НАТО французские летчики окажутся на передовой. Военачальник подчеркнул, что Франции «нужна массированная боевая мощь», чтобы «прорвать линию фронта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Французская военная авиация будет готова к потенциальному нападению России на НАТО, которое якобы может произойти до конца текущего десятилетия, заявил замкомандующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф в интервью Politico.

«Не исключено, что Россия проверит НАТО на прочность в период с 2028 по 2029 год»,

— сказал он.

Тардиф обратил внимание, что французские летчики «окажутся на передовой с первого же дня» в случае возникновения напряженности на восточной границе НАТО, поскольку «у стран Балтии нет истребительной авиации, а у Румынии она довольно ограничена».

Издание сообщило, что Франция переписывает свой план ведения войны, используя уроки Украины и Ближнего Востока. Оба конфликта повлияют на разработку, закупку и развертывание вооружения, поскольку французское правительство готовится представить обновленный закон о военном планировании 8 апреля.

«Мы применяем все, чему можем научиться у Украины, особенно в плане развития потенциала», — отметил Тардиф.

По его словам, Франция работает над несколькими проектами, чтобы попытаться снизить затраты на уничтожение беспилотников, параллельно рассматриваются более дешевые способы защиты авиабаз. Однако военно-воздушные силы не откажутся от высокотехнологичного и дорогостоящего вооружения, чтобы избежать войны на истощение, отметил генерал.

«Нам нужна массированная боевая мощь, чтобы насытить оборону противника и прорвать линию фронта, несмотря на радары и зенитные комплексы»,

— добавил Тардиф.

«Нужно принять страдания». Французов призвали быть готовыми «терять детей» в войне с Россией

В конце прошлого года начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что французам нужно быть готовыми к «потере своих детей» для сдерживания России. По мнению военачальника, его соотечественникам не хватает «силы характера, необходимой для того, чтобы принять страдания и защитить себя».

Война, которую «видели деды и прадеды»

Аналогичные сроки потенциального столкновения России и НАТО называл и министр обороны Германии Борис Писториус. В ноябре 2025-го чиновник высказал предположение, что война между РФ и Североатлантическим альянсом может начаться до 2029 года.

«Это [столкновение] может произойти в 2029 году. Однако другие говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето»,

— говорил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако спустя месяц Писториус внезапно передумал: в беседе с газетой Zeit он отверг возможность нападения РФ на страны альянса.

«Я не верю в такой сценарий. [Россия] не стремится вести полномасштабную войну против НАТО», — отметил министр обороны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не разделяет мнение Писториуса. В декабрьском эфире телепередачи ARD-Arena политик утверждал, что Россия якобы готовится к войне против блока. Какие-либо сроки он называть не стал.

«Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом», — сказал Мерц.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер считает, что прямой военный конфликт между РФ и ФРГ может начаться в любой момент.

«В Европе царит холодный мир, который в любой момент может перерасти в ожесточенную конфронтацию. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации», — цитирует его агентство Bloomberg.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне сообщений о том, что Россия якобы может атаковать страны НАТО в ближайшем будущем, призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды».

В Москве неоднократно говорили об отсутствии планов напасть на Европу. Президент России Владимир Путин назвал «ложью и бредом» заявления о возможности «большой войны», которые звучат на Западе.

 
