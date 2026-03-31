«Они пожинают плоды»: в Госдуме ответили на призывы Украины наказать российскую гимнастку

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев отметил на призывы украинской стороны наказать российскую гимнастку Софию Ильтерьякову и заявил, что к спортсменке не может быть претензий. Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы украинская сторона вела себя прилично, наши спортсмены точно бы соблюдали правила этикета. Не надо удивляться, раз ты сам законодатель неспортивной моды. Украина дала импульс неспортивной моде: если не нравится спортсмен, страна, делать такие демарши, политические акции. Они пожинают плоды того, что сами посеяли», — указал он.

15-летняя Ильтерякова завоевала серебряную медаль в финале в упражнениях с обручем, набрав 29,700 балла. Победительницей соревнований стала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третье место заняла представительница Италии София Раффаэли (29,600). Во время церемонии награждения Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания украинского гимна.

Российские спортсменки принимают участие в этапе Кубка мира в Софии в нейтральном статусе.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее сборная России выиграла упражнения с обручами и булавами на этапе Кубка мира.