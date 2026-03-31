«Очень большая туча наблюдается». Что известно о пожаре и взрыве на химзаводе в Нижнекамске

Крупный пожар и взрыв произошли на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. По разным данным, погибли от двух до шести человек, еще более 60 пострадали. Причиной ЧП назван сбой в работе оборудования. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что из-за взрывной волны в соседних домах выбило окна, а на месте «много черного дыма» и «наблюдается очень большая туча».

Из-за крупного пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске (Татарстан) погибли два человека и более 60 пострадали, сообщила пресс-служба предприятия «Нижнекамскнефтехим» компании «Сибур». На площадке продолжается ликвидация очага возгорания с привлечением десятков специалистов МЧС и множества единиц спецтехники.

«При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом», — отметили в пресс-службе.

На момент публикации возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. В «Сибуре» сообщили, что рисков распространения возгорания нет: произведены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности предприятия. Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу.

Пожару присвоена пятая, высшая категория сложности. В тушении задействован пожарный поезд.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что после взрыва в некоторых окрестных домах выбило окна. За помощью к медикам обратились 64 человека, которые получили повреждения легкой степени тяжести — ушибы и порезы от выбитых стекол. Им оказана медицинская помощь на месте.

На месте происшествия работали 19 бригад скорой помощи, специалисты Республиканской клинической больницы, две бригады медицины катастроф и вертолет санавиации.

По данным Telegram-канала SHOT, количество погибших при пожаре выросло до шести: все они работали в одной смене в цехе, где произошел взрыв . Ранее эти люди считались пропавшими без вести. Количество пострадавших, как утверждает SHOT, достигло 72, среди них — трое сотрудников МЧС из бригады, первой прибывшей на нижнекамский завод. Официальных данных об этом на момент публикации не поступало.

К расследованию происшествия подключилось республиканское управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

«По данным следствия, 31 марта 2026 года на территории одного из промышленных предприятий города Нижнекамск в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента имеются пострадавшие, точное количество устанавливается», — отметили в СУ СК РФ.

В пресс-службе компании «Сибур» проинформировали, что экологи проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях в режиме онлайн. Замеры проводятся на двух стационарных постах и в двух передвижных лабораториях. К работе привлечены специалисты Министерства экологии и природных ресурсов по Республике Татарстан и «Нижнекамскнефтехима». Превышений предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано.

Читайте также Появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске 15:34

«Всю ночь сирены выли»

Жительница Нижнекамска Елена рассказала «Газете.Ru» об обстановке в городе.

«Был сильный взрыв. Першит в горле и у меня, и у соседей. Повылетали москитные сетки, рядом в домах повылетали окна. Главное, чтобы все были живы. Дыма много черного. Дышать не тяжело, окна закрыли. В горле просто першит», — сказала она.

По словам другой местной жительницы Вероники, из-за сильного взрыва у нее зазвенело в ушах, от пожара в воздухе видна туча из черного дыма.