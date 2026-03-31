Посол рассказал о россиянах, оставшихся в Иране

Посол Дедов: российских туристов на территории Ирана практически нет
Российских туристов на территории Ирана на текущий момент практически не осталось. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов.

По его словам, сейчас на территории Исламской Республики остались в основном сотрудники российских загранучреждений и атомной электростанции «Бушер», а также члены смешанных российско-иранских семей.

Дедов добавил, что дипмиссия РФ в Тегеране не получила ущерба во время конфликта, посольство работает в штатном режиме.

До этого замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

23 марта Telegram-канал Baza писал, что стоимость поездок в Дубай снизилась до 40% — отели вынужденно уменьшают цены на проживание, чтобы не работать в убыток.

После приостановки продаж туров российскими операторами в страны Ближнего Востока курорты заметно опустели. По словам россиян, переехавших в Дубай, сейчас там почти нет туристов: пляжи пустуют, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли.

Ранее стало известно о панике российских туристов в Египте на фоне войны на Ближнем Востоке.

 
