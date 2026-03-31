Женщина похудела на 50 кг, посмотрев на свое фото с отпуска

Mirror: британка сбросила 50 кг, увидев фото с отпуска
Женщина в Англии похудела на 50 кг, посмотрев на свое фото с отпуска, пишет Mirror.

Никки Вудгейт из Суонси вспоминает отпуск в Испании в 2023 году как «настоящий ад». При весе почти 113 кг и размере одежды 20 она избегала выходить на улицу, пока ее близкие наслаждались отдыхом. По ее словам, ей было физически тяжело — мешала жара, натирали бедра, а подходящей одежды она не находила.

Переломным моментом стало фото с отцом из отпуска, на котором, как признается Никки, она «не узнала себя». После этого она решила начать худеть.

С первых недель результат оказался заметным: за семь дней Вудгейт сбросила почти три кг, а затем стабильно теряла по полтора кг в неделю. Никки изменила питание, отказавшись от фастфуда и алкоголя в пользу более сбалансированной еды.

Уже к лету 2024 года ее вес снизился до примерно 68 кг, а размер одежды — до 10. Позже она похудела еще сильнее — в общей сложности более чем на 50 кг.

По словам британки, вместе с весом ушли и проблемы со здоровьем: исчезли боли, улучшился сон и появилась энергия. Она начала активно проводить время, гулять и заниматься спортом.

