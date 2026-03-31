В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался вырваться из алкогольного зависимости

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко в беседе с News.ru вспомнила, как работала с актером Михаилом Ефремовым.

По словам Драпенко, еще до ДТП-трагедии Ефремов пытался бороться со своей алкогольной зависимостью. Депутат считает, что окружение поощряло его нездоровую тягу к алкоголю, поэтому случилась трагедия.

«Я его встречала в бассейне, когда он говорил: «Лена, я сегодня проплыл два километра!» Он пытался вырваться, но ему это не удалось. Во многом, наверное, это вина его окружения. Я надеюсь, что сейчас, после того как он отсидел в тюрьме за свое преступление, ему удастся остаться человеком и не поддаться тем, кто его подзуживают в разгульную жизнь», — заявила депутат.

Драпенко призналась, что ей очень жалко Ефремова. Она сильно переживала, когда случилось ДТП.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Драпенко подчеркнула, что Михалков все правильно сделал.

Ранее Михалков рассказал о судьбоносном для Ефремова разговоре с Путиным.