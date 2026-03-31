4 млн рублей за мир: Смолов заплатил избитому бизнесмену и не лишился свободы

Футболист Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке

Федор Смолов заключил мировое соглашение с бизнесменом Владимиром Кузьминым, которому сломал челюсть в ходе конфликта в «Кофемании». Футболист выплатил пострадавшему 4 млн рублей в качестве компенсации за моральный и физический ущерб. Это позволит Смолову избежать уголовной ответственности: ему грозило лишение свободы до трех лет.

Адвокат Федора Смолова — Варвара Кнутова — сообщила, что футболист заключил мировое соглашение с пострадавшим бизнесменом Владимиром Кузьминым, которому он нанес удар в лицо во время конфликта в «Кофемании» в мае 2025 года.

«Вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», — сказала адвокат в комментарии РИА «Новости».

Смолов сломал Кузьминову челюсть. Бизнесмен зафиксировал побои в больнице, и против футболиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Смолову грозило лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы.

Однако благодаря мировому соглашению спортсмен сможет избежать уголовной ответственности и не будет считаться судимым.

Если бы не заплатил, то все равно бы не сел?

Футбольный инсайдер Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что Смолов заплатил пострадавшему 4 млн рублей. Таким образом футболист компенсировал Кузьминову моральный и физический ущерб, а также все расходы, включая связанные с уголовным делом перелеты из родного для бизнесмена Челябинска в Москву.

Спортсмен раскаялся и принес извинения потерпевшему. Кузьминов согласился пойти на примирение и сам обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела.

Если бы пострадавший отказался от соглашения о примирении сторон, Смолов все равно имел бы хорошие шансы избежать уголовной ответственности.

В такой ситуации адвокаты рассчитывали заменить серьезное наказание на судебный штраф.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что футболист действительно имеет право запросить наказание в виде судебного штрафа, поскольку ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Если бы я представлял интересы Федора Смолова, то заявил бы ходатайство о назначении наказания в виде судебного штрафа — для лиц, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести, в соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса.

Если грамотно построить тактику защиты, то все закончится судебным штрафом: он заплатит примерно 20-30 тысяч рублей и не будет считаться судимым», — сказал Калинов.

Однако Кузьминов пошел навстречу Смолову, поэтому футболист обойдется даже без судебного штрафа: дело просто закроют .

Как Смолов подрался и пытался выкупить видео

Инцидент произошел в том же заведении на Никитской улице в Москве, где восемь лет назад устроили драку другие футболисты — Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По информации RT, Смолов отмечал с друзьями победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Шумное поведение компании вызвало не понравилось окружающим. Смолов попытался загладить вину и предложил закрыть счета за всех гостей заведения.

Однако бизнесмены Владимир Кузьминов и Андрей Попелуха резко негативно отреагировали на инициативу футболиста и грубо высказались в адрес Смолова и «Краснодара».

Началась перепалка, в ходе которой футболист попытался нанести удар Попелухе, но промахнулся. Тогда Кузьминов встал между ними и оттолкнул спортсмена руками. В ответ на это Смолов ударил его кулаком в лицо.

Мужчины не предпринимали дальнейших попыток оказать сопротивление. Футболист развернулся и покинул кафе, перед этим извинившись за драку перед другими посетителями.

После этого неизвестные злоумышленники, получившие видеозапись конфликта из «Кофемании», начали угрожать Смолову и требовать крупные суммы в обмен на то, что не будут распространять материал.

По информации Baza, сначала вымогатели требовали 1 млн, затем 3 млн, и в итоге сумма выросла до 20 млн . Футболист понял, что вести переговоры бессмысленно, и отказался что-либо выплачивать.

В итоге видео было опубликовано, после чего правоохранители возбудили уголовное дело, которое теперь, спустия почти год, должно быть прекращено по примирению сторон.