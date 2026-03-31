Каллас прокомментировала утечку телефонных разговоров глав МИД Венгрии и России

Каллас о контактах Сийярто и Лаврова: европейские министры должны работать на ЕС
Liesa Johannssen/Reuters

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас, комментируя телефонные разговоры между главами МИД Венгрии и России, заявила, что европейские министры должны работать на благо Европы, а не на Россию. Ее слова передает РИА Новости.

31 марта СМИ опубликовали утечку прослушанных телефонных разговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал факт прослушивания своего министра «вопиющим инцидентом» и поручил министерству юстиции провести расследование обстоятельств утечки.

Министр иностранных дел Венгрии не считает проблемой публикацию своего телефонного разговора с российским коллегой. По его словам, все это доказывает, «что я говорю то же самое публично, что и по телефону». Он назвал слив их разговоров с Лавровым «отличной работой».

До этого газета The Washington Post писала, что Сийярто регулярно звонит Лаврову во время перерывов в заседаниях министров иностранных дел стран — членов ЕС и предоставляет доступ к «деликатным дискуссиям».

Ранее Орбан объяснил, почему не пользуется смартфоном.

 
